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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 15:38

Семь человек могут находиться в горящем здании НИИ "Платан" в Подмосковье

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Три этажа административного здания НИИ "Платан" горят в подмосковном Фрязино, в помещении могут находиться семь человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник.

"Во Фрязино горит административное здание НИИ "Платан". Огнем охвачены 5-7 этажи. Пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают восемь расчетов МЧС. Спасателям удалось эвакуировать одного человека. Со слов очевидцев, в здании могут находиться еще семь человек. Поиск пострадавших продолжается", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на место пожара выехал исполняющий обязанности начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда.

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что горит восьмиэтажное административное здание на территории промзоны по адресу: городской округ Фрязино, Заводской проезд, д.2. По информации ведомства, в горящем здании остаются девять человек, одного человека удалось спасти.

"По лестничным маршам один человек спасён из пожара во Фрязино. По предварительной информации в здании находятся ещё девять человек", - говорилось в сообщении.

Подмосковье Фрязино НИИ Платан
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