Женщина пострадала после массированной атаки БПЛА на Белгород

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Белгороде мирный житель пострадал в результате массированной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на вторник.

"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Уточняется, что в результате атаки были выбиты окна в четырех квартирах четырех многоквартирных домов, также повреждены фасад и кровля частного дома. Кроме того осколки повредили фасады двух коммерческих объектов, четыре автомобиля и линию газоснабжения.