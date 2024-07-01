Несколько районов Белгородской области остались без электроснабжения и воды

Это названо результатом "внешнего воздействия на энергообъект!

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В некоторых районах Белгородской области и в самом Белгороде отключилось электроснабжение и подача воды из-за "внешнего воздействия на энергообъект", сообщила пресс-служба филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго".

"В связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект, в ряде районов Белгородской области, а также Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям", - говорится в сообщении.

В компании заверили, что энергетики уже приступили к переводу электроснабжения потребителей на резервные схемы, социально значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от передвижных резервных источников.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал ситуацию управляемой и потребовал, чтобы водо- и энергоснабжение белгородцев было восстановлено 1 июля к 21:00. Он поручил использовать передвижные извещатели для объявления ракетной опасности в тех районах, где нет электричества.

Из-за отключения электроэнергии на объектах водоканала также прекращена подача воды.

Исполняющий обязанности гендиректора "Белоблводоканала" Андрей Колесников на оперативном совещании областного правительства 1 июля сообщил, что предприятие использует собственные и привлеченные генераторы для подачи и отведения воды, но давление в сети может быть низким.

Телеграм-канал "Белоблводоканала" сообщил, что отсутствие воды и снижение давления воды в отдельных населенных пунктах Белгородской области связано с аварийным отключением электроснабжения на объектах водоканала.

"На данный момент проводим переподключение объектов на резервные источники питания", - говорится в сообщении.

По данным "Белоблводоканала", восстановление подачи воды ожидается в ближайшие часы, при этом давление в системе будет снижено.

Людей попросили минимизировать потребление воды до стабилизации ситуации.