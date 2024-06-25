Поражено несколько целей на подлете к Белгороду, есть еще один пострадавший

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отражении средствами ПВО воздушной атаки на Белгород, в результате которой пострадал еще один мирный житель.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, ранен один человек. Мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти. Бригада скорой оказала пострадавшему медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В результате атаки повреждения получили остекление многоквартирного дома, автосалон и три автомобиля. В селе Стрелецкое на территории частного домовладения посечен забор, в селе Головино поврежден один автомобиль.