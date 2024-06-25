Средства ПВО уничтожили два БПЛА в Воронежской области

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Дежурные силы ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Воронежской области, сообщил в ночь на вторник губернатор Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО в Воронежской области обнаружены и уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа", - написал он в своем телеграм-канале.

Уточняется, что фрагменты беспилотника послужили причиной пожара на промышленной территории, однако он уже ликвидирован. По предварительной информации, никто не пострадал.