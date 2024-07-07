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Пожар произошел на складе в Воронежской области после атаки беспилотников ВСУ

В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов, сообщил глава региона

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Пожар возник на одном из складов в Воронежской области после атаки украинских беспилотников, сообщил в воскресенье глава региона Александр Гусев.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА над территорией Воронежской области. При падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов", - написал Гусев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС, отметил глава региона.

"В случае необходимости для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов подготовили автобусы. С населением проводится инструктаж для обеспечения их безопасности", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Гусев Воронежская область
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