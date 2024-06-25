Кремль выступил за изменение санкционного режима в отношении трудовых мигрантов из КНДР

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Международному сообществу следует подумать об изменениях в санкционном режиме в отношении КНДР, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"На слуху и вопрос о санкциях, введенных в свое время против КНДР решением Совбеза ООН. Некоторые из них, как не раз справедливо отмечал наш президент, выглядят довольно странно. Например, ограничения, связанные с трудовой миграцией. Эти ограничения, очевидно, просто негуманны", - сказал Ушаков, выступая на открытии "Примаковских чтений".

Поэтому, предположил он, "пришло время международному сообществу подумать, как и что нужно менять в этом ооновском санкционном режиме".