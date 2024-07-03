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В январе-мае доля мигрантов, проваливших экзамен по русскому, выросла в 10 раз

В январе-мае доля мигрантов, проваливших экзамен по русскому, выросла в 10 раз
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - С января по май 2024 года количество мигрантов, которые не сдали экзамен по русскому языку, увеличилось с 3% до 30%, сообщили журналистам в пресс-службе Минобрнауки.

"Средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку за период с января по май, увеличился с 3% сразу до 30%", - сообщили в пресс-службе.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил повысить контроль за экзаменом по русскому языку для мигрантов, включив обязательную видеофиксацию, а также изменить проходной балл для успешной сдачи.

Анзор Музаев Минобрнауки Рособрнадзор
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