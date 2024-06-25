В Минобороны РФ заявили, что на Украине есть компоненты для создания "грязной бомбы"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России сообщили, что на Украину идет ввоз отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств, которые могут использовать для создания "грязной бомбы".

"По имеющейся оперативной информации, продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств", - сообщил на брифинге во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

"Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию. При этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак", - сказал Кириллов.

"Данные вещества могут быть использованы для создания так называемой "грязной бомбы" с последующим ее применением "под чужим флагом", - сообщил начальник войск РХБЗ РФ.