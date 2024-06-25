"Примаковские чтения": БРИКС как мост в мировых отношениях

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Москве начал работу десятый международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения". Повестка дня форума: "Россия в мировом контексте".

Передает наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Позиции разные – цель одна

Юбилейный форум открылся, естественно, обращением к его участникам президента РФ Владимира Путина и приветствиями представителей государственных и научных организаций, в том числе Совета Федерации, Государственной думы и президиума Российской академии наук.

Первая сессия была, естественно, посвящена идеям Евгения Максимовича Примакова для использования в 21 веке.

Надо сказать, что "Примаковские чтения", зародившиеся сразу же после кончины Евгения Примакова по инициативе президента РФ, за десять лет превратились во флагманскую российскую площадку для содержательного профессионального обсуждения острейших международных проблем. Они вошли в ТОП-10 важнейших мировых конференций, а в нашей стране, по мнению ряда общественных и политических деятелей, стали "национальным достоянием".

Вторая сессия была посвящена развитию объединения БРИКС. Модератором на этой сессии был первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Все давно уже привыкли, что при упоминании аббревиатуры из пяти букв – БРИКС – подразумевается динамично развивающееся экономическое содружество, обеспечивающее строительство фундамента для нового, более справедливого и равноправного миропорядка. При этом имеется в виду также, что оно развивается, в отличие от других объединений, находящихся под эгидой США, в том числе европейских.

По мнению модератора, страны БРИКС представляют собой развивающуюся часть государств мира, а западные страны стоят на месте и не развиваются. В.Никонов подчеркнул, что в объединение БРИКС сейчас входит половина человечества, а с теми, кто хочет вступить в него, их может насчитываться уже большинство.

Однако, как показывает практика, развитие достигается – и это, судя по выступлениям на сессиях, – не всегда легко, даже среди пятерки основателей этого объединения. У стран БРИКС бывают порой такие различные позиции, что некоторые из них, как например Индия, по словам В.Никонова, являются "трудным партнером" при выработке совместных заявлений и решений. "С ней, - отметил он, - сложнее всего согласовывать общие документы".

Представитель Индии Нандан Униикришнан не согласился с мнением модератора, что Индия является трудным партнером.

Индия – не трудный партнер

Нандан Униикришнан сказал, что не Индия самый трудный партнер, просто в современном мире вообще развитие партнерства проходит чрезвычайно сложно. Это касается даже стран внутри самого объединения БРИКС. Взять, например, партнерство между Индией и Китаем. Но эти две страны, несмотря на наличие фундаментальных различий, стремятся наладить партнерство. "Просто в БРИКС надо вообще научиться находить общие знаменатели", - добавил он.

И у Индии, и у Китая, в частности, есть общие цели, общие интересы, и мы можем вложить их в общие декларации. При этом он подчеркнул, что не думает, "что Индия должна слепо следовать всем предложениям".

"Мы будем работать со всеми предложениями, учитывая индийские интересы. Надо понимать, что мы все живем на одной планете вместе. И не важно, что большинство входит в одно объединение, а в другое – меньшинство, не важно, какая цивилизация между ними, но нужно общее понимание, что необходимо выстроить общий мир. И эта цель не должна основываться на разделении нас. Я вижу, на какой стадии развития находится Индия. Для нас важно обеспечение национальных интересов и обеспечение теми базовыми потребностями, которые необходимы населению для проживания. К сожалению, их сейчас нет. Но Индия нуждается, я не буду говорить в помощи, но в поддержке большинства развивающихся стран мира. И в этом контексте я имею в виду и Россию, и Китай. Однако этого недостаточно. И недостаточно, если Индии будут помогать развиваться только страны БРИКС. Для развития Индии потребуются триллионы долларов. И это та помощь, которая нужна от той части мира, которую господин Никонов назвал "неразвивающейся". И неразвивающийся мир также должен участвовать в проекте развития нашей страны", подчеркнул Нандан Униикришнан.

Он отметил, что "именно потому, что Индия имеет отношения со всеми странами, ее представители иногда возражают против каких-то формулировок, но у нас самые лучшие намерения в отношении БРИКС": "Мы хотим, чтобы БРИКС достиг своей цели – создание справедливого, многополярного мира, иначе он просто перестанет существовать".

Запад не поможет

Модератор сессии В.Никонов, комментируя выступление индийского представителя, сказал, что, по его мнению, эта страна "еще находится в том состоянии, которое Россия и Китай уже прошли". Для этого состояния характерен лозунг: "Запад нам поможет!". Пока он ни нам, ни Китаю не помог. Посмотрим, как будет с Индией. Во всяком случае, БРИКС всегда готов оказать Индии помощь.

БРИКС надо научиться преодолевать асимметрию разногласий

Египет на сессии представлял Рамзи Эззелидин Рамзи – бывший посол Египта во многих странах, бывший помощник генерального секретаря ООН.

Представитель Египта, отметил, что сейчас БРИКС достиг больших успехов в развитии инвестиционной сети. Эти успехи, сказал он, можно противопоставить развитию "большой семерки".

Однако он высказался против, чтобы в БРИКС создавали новые институты, считая, что нужно основное внимание уделить "достижению консолидации внутри организации".

По его мнению, перед БРИКС стоит пять важнейших задач – это совместное развитие энергетической отрасли. В БРИКС, а также БРИКС-плюс, те страны, которые стремятся в него войти, это, по его мнению, большая часть производителей и покупателей энергии. Это надо иметь в виду обязательно. Страны БРИКС должны обратить внимание также на развитие торговых сетей – и не только между ними, но при этом надо иметь в виду и санкции, которые направлены против некоторых стран объединения. Необходимо, продолжал он, суметь наладить валютную политику, потому что половина населения опирается на доллары США и их партнеров.

Вместе с тем, в качестве положительного фактора в развитии БРИКС он назвал то, что уже в этом году страны объединения научились торговать в местных валютах. В частности, страны или кандидаты - например, Саудовская Аравия - уже проводят торговые операции не только в долларах.

Особое внимание он уделил необходимости найти возможности консолидации развития транспортных сетей. В частности, существуют транспортные проекты Китая (например, "Один пояс — один путь"), у Индии – Индия-Ближний Восток-Европа, у России – Север-Юг, у Египта – Суэцкий канал. Необходимо гармонизировать создание и развитие этих проектов. Вообще, по его мнению, мы живем сейчас в период "противостояния великих держав". В связи с этим он считает, что БРИКС имеет большие возможности для того, чтобы сыграть своеобразную роль моста в мировых отношениях.

Десять пунктов китайского представителя

Директор Института мировой экономики и политики Китайской академии общественных наук Чжан Юянь считает, что для развития БРИКС необходимо выполнить десять пунктов, которые позволят странам БРИКС достичь своей цели.

К ним он отнес, во-первых, необходимость гармонизации законодательной базы, без чего, сказал он, развитие торговли, в частности, электронной, будет слишком сложным.

Также необходимо наладить беспрепятственное развитие трансграничных платежей, а это значит, надо достичь совместимости банковских систем.

Третье - необходимо наладить надежную систему кибербезопасности.

Далее надо обеспечить консолидацию цифровой системы центробанков стран-членов БРИКС, наладить развитие банковской и финансовой системы, которая позволила бы странам БРИКС беспрепятственно проводить платежи, в том числе и трансграничные. По мнению китайского представителя, важно также наладить контроль тесного противодействия отмыванию денег, взаимодействие в создании национальных финансово-экономических систем и при этом, подчеркнул он, все это должна объединять соответствующая совместная политическая воля.

По мнению многих участников форума, которыми они обменивались в перерыве после сессии, такой обмен взглядами, безусловно будет способствовать политическим деятелям, если они будут его учитывать, добиться позитивных успехов для достижения основной цели БРИКС – создания более справедливого и равноправного миропорядка.