ЦБ уличил экс-гендиректора "Европлана" в манипулировании облигациями компании

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Банк России установил факты манипулирования облигациями лизинговой компании "Европлан" весной 2022 года ее бывшими топ-менеджерами.

Согласно сообщению ЦБ, сделки были совершены по предварительному соглашению в период с 22 апреля по 6 мая 2022 года бывшим гендиректором компаний "Европлан" и "Европлан Сервис" Александром Михайловым и его супругой, которые выступали продавцами, и бывшим директором по инвестициям "Европлана" Дмитрием Долгих, выставлявшим заявки по брокерскому счету "Европлан сервиса".

ЦБ установил, что непосредственно перед совершением операций Михайлов и Долгих по телефону обсуждали одновременное выставление встречных заявок и параметры сделок.

Все сделки с облигациями были совершены на основании синхронной подачи заявок с аналогичными параметрами и повлекли существенные отклонения спроса, предложения, цены и объема торгов от того уровня, который сформировался бы без таких операций, отмечает ЦБ. Разница во времени выставления заявок составляла менее 1 минуты, а доля операций Михайловых и Долгих с облигациями в указанные даты в большинстве случаев превышала 90% от всего объема торгов данными бумагами.

В результате Михайлов получил доход в сумме более 16 млн рублей, его жена - более 15 млн рублей, а компании "Европлан сервис" был причинен ущерб в сумме не менее 31 млн рублей.

Данные действия относятся к манипулированию рынком, ЦБ направил указанным лицам предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, отмечается в сообщении.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

Михайлов возглавлял "Европлан" с 2016 года, в июне 2022 года он покинул должность гендиректора, председателя правления, члена совета директоров компании, а также другие посты в одноименной группе.