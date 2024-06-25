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Думе предложили обязать депутатов согласовывать с руководством выезды за рубеж

Думе предложили обязать депутатов согласовывать с руководством выезды за рубеж
Фото: Danil Shamkin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму во вторник внесен законопроект об обязанности депутатов ГД и сенаторов согласовывать свои выезды за границу с руководством соответствующих палат Федерального Собрания и возможности досрочного лишения их полномочий в случае невыполнения этой обязанности.

Соответствующий законопроект № 655782-8 размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Среди авторов законопроекта - депутаты Госдумы Василий Пискарев, Олег Морозов, Виктор Пинский и сенатор РФ Вячеслав Тимченко.

"В условиях нынешних вызовов и угроз эта мера необходима. Депутаты и сенаторы по должности имеют допуск к гостайне. Однако в течение последних лет органы безопасности зафиксировали более тысячи разведывательных акций зарубежных спецслужб, включая провокации и попытки вербовки с элементами шантажа российских граждан", - прокомментировал проект закона в своем телеграм-канале Пискарев.

Он также напомнил, что "за поддержку новых субъектов РФ киевским режимом заведены уголовные дела против депутатов Госдумы, а в отношении ряда парламентариев заочно уже вынесены приговоры с длительным сроком лишения свободы".

В связи с этим "предложенные изменения в законодательстве должны способствовать не только повышению защищенности сведений, составляющих государственную тайну, но и обеспечению безопасности самих носителей секретных сведений", считает Пискарев.

Василий Пискарев Госдума
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