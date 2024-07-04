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Депутатов и сенаторов будут лишать мандатов за несогласованный выезд за границу

Депутатов и сенаторов будут лишать мандатов за несогласованный выезд за границу
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении и сразу в целом закон, предусматривающий возможность лишать мандатов парламентариев, выехавших за границу без согласования с руководством палат парламента РФ.

"Согласительный порядок выезда за рубеж депутатов Госдумы и сенаторов обоснован и продиктован вопросами безопасности, как государства, так и самих выезжающих за рубеж", - сказал, представляя инициативу, ее соавтор, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Он напомнил о вынесенных приговорах украинских судов в отношении депутатов Госдумы, в том числе и присутствующих в зале, осужденных заочно по статье 110 Уголовного кодекса Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), к длительным срокам лишения свободы.

По словам Пискарева, если такой приговор украинского суда с запросом на арест поступит в информационную базу Интерпола, власти страны пребывания обязаны задержать разыскиваемого гражданина и передать его запрашивающей стороне, в данном случае Украине.

"А здесь, как говорится, без комментариев. Напомню, что в Интерпол сегодня не входят только четыре государства-члена ООН - КНДР, Микронезия, Палау и Тувалу", - сказал глава комитета.

Он сообщил, что предпринимались неоднократные попытки задержания и депутатов, и членов их семей.

Еще одной причиной принятия закона является обеспечение безопасности государства, так как все депутаты Госдумы и сенаторы по факту занимаемой должности имеют допуск к гостайне, добавил глава комитета.

В настоящее время действует уведомительный порядок выезда парламентариев за границу. Закон меняет его на согласительный, процедура будет установлена Советами палат парламента, сообщил журналистам в четверг глава комитета по контролю Олег Морозов. В случае несанкционированного выезда, депутата могут досрочно лишить мандата, добавил он.

Госдума Василий Пискарев
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