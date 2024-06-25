Законопроект об ограничении доступа в библиотеках к книгам иноагентов прошел I чтение

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, позволяющий ограничить доступ в библиотеках к книгам иноагентов, экстремистов и террористов, а также к "антироссийской" литературе.

Законопроектом предусматривается наделение Минкультуры России полномочиями утверждать правила, в соответствии с которыми общедоступные библиотеки будут предоставлять и размещать документы, созданные лицом, включенным в реестр иностранных агентов, либо лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

При этом порядок формирования перечня документов, созданных такими лицами, и информирования общедоступных библиотек о таком перечне также будет установлен Минкультуры России.

Законопроектом также предлагается "урегулировать ситуацию с библиотечными фондами", которые находятся на новых территориях.

"Фонды библиотек, расположенные на территориях новых субъектов Российской Федерации, за годы их нахождения в составе Украины были укомплектованы украинской пропагандистской литературой (носящей явно антироссийский характер и направленной против российских общественно-политических лидеров) и книгами, героизирующими националистов и предателей", - говорится в документе.

Предлагается ограничить доступ пользователей библиотек к такой литературе.

Минкультуры предлагается наделить полномочием устанавливать порядок доступа к фондам этих библиотек.

Предполагается, что законопроект вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Законопроект 584955-8 внесен занимавшей на тот момент пост председателя комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской (фракция "Единая Россия") и другими членами комитета.