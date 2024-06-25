Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 10:43

Законопроект об ограничении доступа в библиотеках к книгам иноагентов прошел I чтение

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, позволяющий ограничить доступ в библиотеках к книгам иноагентов, экстремистов и террористов, а также к "антироссийской" литературе.

Законопроектом предусматривается наделение Минкультуры России полномочиями утверждать правила, в соответствии с которыми общедоступные библиотеки будут предоставлять и размещать документы, созданные лицом, включенным в реестр иностранных агентов, либо лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

При этом порядок формирования перечня документов, созданных такими лицами, и информирования общедоступных библиотек о таком перечне также будет установлен Минкультуры России.

В РоссииПроект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках решили доработатьПроект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках решили доработатьЧитать подробнее

Законопроектом также предлагается "урегулировать ситуацию с библиотечными фондами", которые находятся на новых территориях.

"Фонды библиотек, расположенные на территориях новых субъектов Российской Федерации, за годы их нахождения в составе Украины были укомплектованы украинской пропагандистской литературой (носящей явно антироссийский характер и направленной против российских общественно-политических лидеров) и книгами, героизирующими националистов и предателей", - говорится в документе.

Предлагается ограничить доступ пользователей библиотек к такой литературе.

Минкультуры предлагается наделить полномочием устанавливать порядок доступа к фондам этих библиотек.

Предполагается, что законопроект вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Законопроект 584955-8 внесен занимавшей на тот момент пост председателя комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской (фракция "Единая Россия") и другими членами комитета.

Госдума Минкультуры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индексацию тарифов на услуги ЖКХ отменили в Санкт-Петербурге

Индексацию тарифов на услуги ЖКХ отменили в Санкт-Петербурге

Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали на 10 суток

Думе предложили обязать депутатов согласовывать с руководством выезды за рубеж

Думе предложили обязать депутатов согласовывать с руководством выезды за рубеж

Россия вводит ограничения на вещание для 81 европейского СМИ

Россия вводит ограничения на вещание для 81 европейского СМИ

В аппарате Совбеза РФ назвали решение палаты МУС в отношении Шойгу сотрясанием воздуха

Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

ГД приняла в I чтении проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам

ГД приняла в I чтении проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам
Военная операция на Украине

Режим ЧС введен в районе Воронежской области после атаки со стороны Украины

АТОР сообщила о снижении продаж туров в Крым за день на 20%

АТОР сообщила о снижении продаж туров в Крым за день на 20%
Нападение боевиков в Дагестане

Число погибших при терактах в Дагестане полицейских выросло до 16

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });