Проект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках решили доработать

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ концептуально поддержало законопроект об ограничении доступа к книгам, авторами которых являются иноагенты, в библиотеках, но его нужно доработать, в частности, определить механизмы ограничения, сообщили в Минкультуры РФ.

"Правительством РФ данный законопроект концептуально поддержан, но при условии дальнейшей доработки: на данный момент в законопроекте не прописано, в чем именно могут заключаться механизмы ограничения доступа пользователей к книгам", - сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что возможные варианты в ближайшее время планируется обсудить с представителями библиотечной отрасли, а также на площадке комитета Госдумы по культуре, после чего соответствующие поправки могут быть внесены в законопроект.

Ранее комитет Госдумы по культуре рассмотрел изменения в Федеральный закон "О библиотечном деле", которыми предлагается ограничить в библиотеках доступ к документам (книгам), авторами которых являются лица, включенные в реестр иноагентов или перечень террористов и экстремистов. Полномочиями по разработке правил размещения и предоставления в библиотеках таких книг предлагается наделить Минкультуры России. Также ведомство, согласно законопроекту, будет определять порядок формирования перечня таких документов и информировать библиотеки об этом списке.