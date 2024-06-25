В I чтении принят проект о расширении государственно-частного партнерства в промышленности

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет возможность применения механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере промышленности, в случае если речь идет о проектах в сфере технологического суверенитета.

Документ (№567438-8) в марте внесла в парламент группа сенаторов.

Законопроект позволяет заключать проекты ГЧП в сфере промышленности в отношении реконструкции частных промышленных объектов, в настоящее время такая возможность допускается исключительно в отношении объектов, находящихся в публичной собственности. Кроме того, в рамках ГЧП разрешается строительство промышленных объектов на частных земельных участках, сейчас только на участках в публичной собственности.

Проекты в сфере ГЧП при этом должны быть направленны на выпуск продукции, обеспечивающей технологическую независимость РФ. Общий объем инвестиций в проект должен превышать 10 млрд руб., доля финансирования за счет собственных средств – не менее 15%, масштабы прямого финансового участия государства – менее 50% от всех расходов по проекту.

Инвестор должен будет направлять предложение о реализации проекта в правительство РФ, оно будет рассмотрено на уровне федеральных органов исполнительной власти. "В случае одобрения предложение будет опубликовано на портале torgi.gov.ru для принятия заявок от иных лиц, заинтересованных в реализации подобного проекта. В случае если не поступит других заявок, то с инвестором заключат соглашение. Если заявки поступят, будет объявлен конкурс", - говорится в сообщении Минэкономразвития, которое вместе с сенаторами участвовало в подготовке законопроекта.

"Мы видим большую заинтересованность бизнеса в государственно-частном партнерстве. Объем инвестиций по концессионным соглашениям и ГЧП в 2023 г. составил 1 трлн руб. Это рекорд, на 31 млрд рублей превышающий аналогичный показатель 2022 г. Полагаем, что тренд на увеличение объема инвестиций по соглашениям ГЧП сохранится и в 2024 г", - приводятся в сообщении ведомства слова первого заместителя министра экономического развития Ильи Торосова.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.