Мишустин пообещал повышать доступность кредитов предприятиям критически важных отраслей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Правительство готово работать над повышением доступности кредитных средств в приоритетных отраслях в условиях ужесточения денежно-кредитной политики параллельно с дофинансированием действующих программ поддержки промышленности, заявил на "Иннопроме-2024" премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы продолжим работу над повышением доступности кредитных ресурсов, которые предоставляются на развитие ключевых отраслей", - сказал он.

Он напомнил, что в России уже действует ряд механизмов, позволяющих привлекать кредиты по пониженным ставкам под субсидии государства. В частности, речь идет о займах, предоставляемых через Фонд развития промышленности (ФРП).

"Для модернизации и запуска новых высокотехнологичных предприятий сейчас доступны целевые займы по низким ставкам - 3-5% годовых, которые предоставляет Фонд развития промышленности. И около трети кредитного портфеля составляют проекты малого и среднего бизнеса", - отметил Мишустин, добавив, что до 2030 года фонд будет дофинансирован на 300 млрд рублей, что "почти вдвое увеличит общий размер его лимитов".

Льготные кредиты выделяются в рамках запущенного в прошлом году механизма кластерной инвестиционной платформы. "Это, по другому говоря, долгосрочные займы, заемные средства по низким ставкам на реализацию крупных проектов. Уже одобрены четыре десятка заявок, и для половины из них открыто банковское финансирование. Его объем превышает 800 млрд рублей. До конца десятилетия выделим на субсидирование процентных ставок по программе еще не менее 200 млрд рублей, это, естественно, поможет обеспечить приток не менее 10 трлн рублей частных инвестиций в промышленность, поддержит производство критически важной химической и металлургической продукции, деталей и машин, фармацевтических субстанций, других многих необходимых компонентов и материалов", - сообщил премьер-министр.

На 90 млрд рублей к 2030 году будет дофинансирована еще одна мера поддержки - промышленная ипотека. Как ожидают в правительстве, это позволит ввести дополнительно порядка 10 млн кв. м производственных площадей (в 2023 году в рамках промипотеки было выдано более 800 льготных займов на сумму около 83 млрд рублей для покупки или строительства почти 4 млн кв. м помещений).

Мишустин отметил, что также работает Фабрика проектного финансирования с участием института развития "ВЭБ.РФ". "С ее помощью уже реализуются самые разные проекты общей стоимостью более 2 трлн рублей, в том числе создаются площадки по изготовлению минеральных удобрений, добыче меди. Мы будем последовательно наращивать объемы такой поддержки", - сказал он.

Сейчас ключевая ставка Банка России установлена на уровне 16%. Ранее представители ЦБ заявляли, что "на столе" следующего заседания совета директоров по ставке, назначенного на 26 июля, будут варианты ее повышения до 17-18%.

Выступая на "Иннопроме", Мишустин заявил, что государство планирует "активнее привлекать бизнес к участию в проектах по созданию отечественных аналогов иностранных решений и запуску новых производств". С этой целью будет расширено действие механизма государственно-частного партнерства на промышленный сектор. "С участием правительства подготовлен соответствующий законопроект. И этот документ уже прошел первое чтение в Государственной Думе, рассчитываем, что он будет принят в ближайшее время", - сказал премьер-министр.

Говоря о производстве российских аналогов в промышленности, он напомнил, что два года назад в стране была запущена программа обратного инжиниринга, в рамках которой была разработана конструкторская документация "для нескольких сотен критически нужных комплектующих". "Некоторые из них уже выпускаются серийно и обеспечивают потребности, в том числе нефтехимии, энергетики, а также сектора средств медицинской реабилитации. Эта работа будет продолжена, на дальнейшую реализацию механизма выделим в текущем году почти 6 млрд рублей", - сообщил Мишустин.

На 30 млрд рублей в 2024 году, по его словам, будет также дофинансирована программа субсидирования научных исследований и опытно-конструкторских работ НИОКР.