Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 10:43

Вице-премьер Чернышенко заявил, что льготу по НДС для отелей продлят до 2030 г.

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Льгота по НДС для отелей будет продлена до 2030 года, сообщил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на стратегической сессии правительства, посвященной национальным проектам в сфере туризма и экономики.

"У нас растут инвестиции, в том числе и благодаря решению, тогда ковидному, об обнулении НДС для гостиниц. И мы договорились, чтобы продлить это до 2030 года. В Кремле мы это тоже обсуждали. Прошу сегодня это формализовать, чтобы мы могли изменения сделать", - сказал он.

Нулевой НДС для гостиниц в России был введен 1 июля 2022 года. Мера распространяется на услуги по предоставлению мест для временного размещения гостей, а также на предоставление в аренду объектов туристической инфраструктуры. Получить льготу могут как уже работающие объекты, так и новые. Срок предоставления льготы для всех таких объектов одинаковый - до 2027 года.

Дмитрий Чернышенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индексацию тарифов на услуги ЖКХ отменили в Санкт-Петербурге

Индексацию тарифов на услуги ЖКХ отменили в Санкт-Петербурге

Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали на 10 суток

Думе предложили обязать депутатов согласовывать с руководством выезды за рубеж

Думе предложили обязать депутатов согласовывать с руководством выезды за рубеж

Россия вводит ограничения на вещание для 81 европейского СМИ

Россия вводит ограничения на вещание для 81 европейского СМИ

В аппарате Совбеза РФ назвали решение палаты МУС в отношении Шойгу сотрясанием воздуха

Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

ГД приняла в I чтении проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам

ГД приняла в I чтении проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам
Военная операция на Украине

Режим ЧС введен в районе Воронежской области после атаки со стороны Украины

АТОР сообщила о снижении продаж туров в Крым за день на 20%

АТОР сообщила о снижении продаж туров в Крым за день на 20%
Нападение боевиков в Дагестане

Число погибших при терактах в Дагестане полицейских выросло до 16

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });