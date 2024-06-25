Вице-премьер Чернышенко заявил, что льготу по НДС для отелей продлят до 2030 г.

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Льгота по НДС для отелей будет продлена до 2030 года, сообщил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на стратегической сессии правительства, посвященной национальным проектам в сфере туризма и экономики.

"У нас растут инвестиции, в том числе и благодаря решению, тогда ковидному, об обнулении НДС для гостиниц. И мы договорились, чтобы продлить это до 2030 года. В Кремле мы это тоже обсуждали. Прошу сегодня это формализовать, чтобы мы могли изменения сделать", - сказал он.

Нулевой НДС для гостиниц в России был введен 1 июля 2022 года. Мера распространяется на услуги по предоставлению мест для временного размещения гостей, а также на предоставление в аренду объектов туристической инфраструктуры. Получить льготу могут как уже работающие объекты, так и новые. Срок предоставления льготы для всех таких объектов одинаковый - до 2027 года.