Минфин поддержал продление льготы по НДС для отелей до 2030 года

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Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Минфин поддерживает предложение Минэкономразвития продлить льготу по НДС для отельеров до 2030 года, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Продлить льготу 7 августа предложил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с членами правительства под председательством президента Владимира Путина.

"Чтобы дальше сдерживать рост цен, ключевой фактор в сдерживании - это предложение номерного фонда. В условиях высоких процентных ставок нам, конечно, нужны некоторые дополнительные меры поддержки. В принципе, такой очень большой объем принят программ. Единственное, что бы мы здесь попросили, у нас обнуление НДС для гостиниц действует до 2027 года. Все-таки с учетом роста процентных ставок сроки окупаемости увеличились. Поэтому мы здесь просили продлить обнуление до 2030-го года", - сказал Решетников.

Отвечая на вопрос Путина о том, как относятся к продлению льготы в Минфине, Силуанов сказал, что вопрос обсуждался с Минэкономразвития.

"Мы этот вопрос рассматривали с тем, чтобы поддержать туристическую отрасль. Она сегодня неплохо себя чувствует. Кстати, прибыль туристической отрасли растет и составляет сегодня больше 270 миллиардов рублей. А если посмотреть с 2019 года, когда у нас не было еще этих мер, то выросла прибыль в 2,4 раза. Это хорошо", - сказал министр.

По его словам, несмотря на то, что налоговая преференция отелям снижает поступление в доходную часть бюджета на 36 млрд рублей, поддержка отрасли необходима. "Понимаем необходимость поддержки отрасли, помимо прямых бюджетных ассигнований, еще и предоставления льгот, в том числе, по НДС. Поэтому мы эту тему согласовали. Уверен, что отрасль получит этот ресурс и направит на развитие туристической инфраструктуры", - заявил Силуанов.

Нулевой НДС для гостиниц в России был введен 1 июля 2022 года. Мера распространяется на услуги по предоставлению мест для временного размещения гостей, а также предоставление в аренду объектов туристической инфраструктуры. Получить льготу могут как уже работающие объекты, так и новые. Срок предоставления льготы для всех таких объектов одинаковый - до 2027 года.