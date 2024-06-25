Минобороны РФ распространило видео с освобожденными из украинского плена военными

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ во вторник вечером опубликовало кадры с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими.

На видео российских военных везут на автобусах, они благодарят за освобождение из плена. "Меня обменяли, все, я в России", - говорит один из военнослужащих в телефонном разговоре.

Во вторник вечером стало известно, что Россия и Украина провели обмен пленными в формате 90 на 90.

Минобороны РФ заявило, что во вторник в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

"Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - заявило ведомство.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сообщили в российском Минобороны.

"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - отметили там.

5 июня президент РФ Владимир Путин сообщил, что 1348 российских военнослужащих находятся в украинском плену, у России - 6465 пленных военнослужащих ВСУ.