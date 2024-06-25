Россия и Украина провели обмен пленными в формате 90 на 90

Посредническое участие оказали ОАЭ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что во вторник в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военнослужащих, взамен переданы 90 военнопленных Вооруженных сил Украины.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - сообщило Минобороны РФ.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сказано в сообщении.

"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - заявило министерство.