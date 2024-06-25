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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 16:44

Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в центре Махачкалы

Жителей просят воздержаться от поездок в сторону улиц Гаджиева и Коркмасова

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкале и просят население покинуть эту территорию, сообщается в телеграм-канале администрации города.

"В районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкала правоохранительные органы проводят мероприятия и предупреждают население о необходимости покинуть эту территорию. Просим Вас воздержаться от поездок в эту часть города", - говорится в сообщении.

В свою очередь в телеграм-канале администрации Ленинского района Махачкалы призвали местных жителей воздержаться от поздних выходов на улицу.

"Уважаемые жители Ленинского района. В городе опять неспокойно. Просим Вас воздержаться от поздних выходов на улицу. Будьте аккуратнее и бдительнее", - уточняется в сообщении.

Махачкала
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