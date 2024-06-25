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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 16:44

Полицейские оцепили район Университетской площади в Махачкале

Остановлена подозрительная машина, стрельбы и пострадавших нет, сообщили в правоохранительных органах

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники спецслужб проводят оперативное мероприятие на улице Коркмасова в Махачкале в Дагестане, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах республики.

"Сотрудники полиции остановили подозрительную машину. Устанавливают личности, находящихся внутри. Район Университетской площади, где остановлена машина, оцеплен в связи с известными ранее событиями в целях безопасности населения", - сказал собеседник агентства.

"Стрельбы и пострадавших нет", - сообщили в правоохранительных органах.

Махачкала Университетская площадь
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