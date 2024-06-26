Вспышка газа произошла на руднике "Уралкалия" в Прикамье, пострадали два человека

Предприятие работает в штатном режиме

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Два человека пострадали при вспышке газа на Соликамском калийном рудоуправлении N3 (СКРУ-3) "Уралкалия" в Пермском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе, предприятия в среду.

"26 июня 2024 года в 03:27 минут по местному времени в руднике СКРУ-3 произошла вспышка газа, пострадали 2 человека", - сказали в пресс-службе.

Персонал выведен на поверхность. Производственные объекты компании работают в обычном режиме.

Обстоятельства происшедшего выясняются, добавили в пресс-службе.