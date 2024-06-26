Ожоги диагностированы у пострадавших при инциденте в шахте "Уралкалия" в Прикамье

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Ожоги различной степени тяжести получили двое пострадавших при вспышке газа на Соликамском калийном рудоуправлении №3 (СКРУ-3) "Уралкалия" в Пермском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в среду.

"После инцидента в шахте в Соликамске в городскую больницу города госпитализированы два человека с ожогами различной степени тяжести", - сказали в пресс-службе.

Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавили в министерстве.

В свою очередь прокуратура начала проверку по данному факту, сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, при инциденте пострадали несколько человек.

"В настоящее время с места аварии эвакуировано 182 работника", - говорится в сообщении.

Следователи подключились к проверке инцидента.

"Следователями следственного отдела по городу Соликамск СУ СК России по Пермскому краю по факту травмирования рабочих в результате вспышки газа в шахте организована процессуальная проверка по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сообщается в телеграм-канале регионального управления СКР.

Как сообщалось, в 03:27 в руднике СКРУ-3 "Уралкалия" произошла вспышка газа. По данным "Уралкалия", пострадали два человека.

Персонал выведен на поверхность. Производственные объекты компании работают в обычном режиме.