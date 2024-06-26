Сбербанк в июле выведет из обращения карты Maestro и Virtual

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк в июле намерен вывести из обращения карты Maestro, Virtual и ПРО100, говорится в сообщении банка.

"Условия обслуживания по ним давно устарели: карты не поддерживают бесконтактную оплату, по ним недоступны привилегии от платежной системы "Мир", - отмечает банк.

Сбербанк перестал выпускать карты ПРО100 с 2016 года, карты Maestro и Virtual - с 2017 года.

"Зачисления и переводы на счета карт Maestro, а также Virtual и ПРО100, продолжат работать, однако оплата покупок и снятие наличных в банкоматах по истечению июля по указанным картам будут недоступны", - предупредил банк.