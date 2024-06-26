Песков заявил, что назначение Рютте генсеком НАТО вряд ли изменит политику альянса

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Утверждение Марка Рютте на пост следующего генсека НАТО вряд ли может изменить что-то в генеральной линии альянса, целью которого является стратегическое подавление России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО, который в настоящий момент по отдельности, имеем в виду стран членов под непосредственным руководством США, и вместе, как Северо-Атлантический альянс, работают с целью стратегического подавления РФ", - сказал Песков журналистам, комментируя утверждение кандидатуры Рютте.

"В настоящий момент это вражеский для нас альянс", - добавил он.