Марк Рютте утвержден на пост генсека НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Североатлантический совет в среду договорился утвердить уходящего в отставку премьера Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генсека НАТО, говорится в заявлении альянса.

"Рютте возьмет на себя обязанности генсека с 1 октября 2024 года, когда срок полномочий Столтенберга завершится, после 10 лет работы во главе альянса", - говорится в заявлении.

Уходящий с поста генсека альянса Йенс Столтенберг приветствовал это решение.

"Я тепло приветствую то, что союзники по НАТО выбрали моим преемником Марка Рютте. Марк - истинный сторонник трансатлантизма, решительный лидер и человек, способный формировать консенсус. Я желаю ему всяческих успехов в укреплении НАТО. Я знаю, что оставляю НАТО в хороших руках", - написал Столтенберг в соцсети X.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон тоже поздравил Рютте с назначением.

"Поздравляю Марка Рютте с назначением следующим генсеком НАТО. Он - прекрасный лидер для сильного и объединенного блока НАТО", - говорится в его сообщении в X.

Нынешний глава альянса Столтенберг занимает этот пост с 2014 года.

Традиционно на должности генсека НАТО оказывается политик из европейской страны, однако его кандидатуру негласно должен одобрить Белый дом.

Официальные выборы генсека организации не предусмотрены, альянс назначает его на основе консенсуса всех стран-членов.