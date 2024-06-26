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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 11:57

Рябков заявил о сотрудничестве с КНДР и Ираном в соответствии с обязательствами Москвы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сотрудничество России с КНДР и Ираном идет в строгом соответствии с обязательствами Москвы по Режиму контроля над ракетными технологиями (РКРТ), заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы безотносительно к тем или иным соглашениям, договоренностям с этими странами, действуем в соответствии с теми обязательствами, теми параметрами, которые мы приняли, будучи участниками РКРТ", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, распространяется ли сейчас РКРТ на сотрудничество РФ с Ираном и КНДР.

"РКРТ - это не санкционный режим, не юридически обязывающий набор требований, которые нужно выполнять. По большому счету это индикативная форма работы для обеспечения транспарентности и предсказуемости в данной чувствительной сфере. Мы никогда не отклоняемся ни от одного из этих элементов, в том числе, когда выстраиваем свое сотрудничество с указанными странами", - подчеркнул Рябков.

Говорить о том, будет ли в договоре о всеобъемлющем сотрудничестве России и Ирана пункт о взаимной военной помощи, преждевременно, работа над документом еще не завершена, заявил Рябков.

"Содержание каждого документа, касающегося основ государственных отношений, строго индивидуально. Здесь нет никакой унификации, и поскольку работа над договором продолжается, сейчас просто несвоевременно и контрпродуктивно вдаваться в детали", - сказал он журналистам.

МИД РФ Сергей Рябков Иран КНДР
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