Кремль переадресовал Минобороны вопрос о цели приезда в Россию курсантов из КНДР

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о целях визита в Россию группы северокорейских военных курсантов, но отметили, что Россия будет и дальше укреплять отношения с КНДР по всем направлениям.

"Тема, затронутая вами, касается военного ведомства, поэтому лучше обращаться туда", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

"Я же могу сказать и подтвердить только одно: действительно, в развитие договоренностей, которые были достигнуты по результатам недавнего визита президента Путина в Пхеньян, мы намерены и дальше развивать и углублять наши отношения во всех возможных сферах с одним из ближайших наших соседей - Северной Кореей", - добавил он.