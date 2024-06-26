Семьям жертв ракетной атаки на Севастополь выплатят по 1 млн рублей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Власти Севастополя направят по 1 млн рублей семьям погибших при ракетной атаке ВСУ по городу в минувшее воскресенье. Об этом сообщила в среду директор департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Елена Сулягина на заседании правительства города.

"В первую очередь планируется выплачивать гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью, с учетом степени тяжести: тяжкий и вред средней тяжести - в размере 400 тысяч, легкий вред - 200 тысяч, и членам семей, супруге или супругам погибших или умерших в результате чрезвычайной ситуации - в размере 1 млн рублей на каждого погибшего, умершего в равных долях каждому члену семьи", - сказала Сулягина.

Для получения выплат гражданам надо обратиться с заявлением в электронном виде, почтой или лично в районные управления депсоцзащиты. Граждане могут обратиться за выплатой в течение 12 месяцев, отметила она.

Губернатор Михаил Развожаев добавил, что средства на эти выплаты будут выделены из резервного фонда Севастополя.

Со своей стороны управляющий местным отделением Соцфонда России Елена Гайворонская на заседании сообщила, что Соцфонд единовременно выплатит по 100 тыс. рублей семьям с детьми до 18 лет, которые пострадали в результате ракетной атаки. Для получения денег родителям или самим детям, если на момент обращения им уже исполнилось 18 лет, следует обратиться в Соцфонд.

Ранее сообщалось, что в четверг состоится чрезвычайное заседание Заксобрания Севастополя, на котором в закрытом режиме правительство и депутаты обсудят программу обеспечения безопасности города.

В результате атаки ВСУ с применением американских ракет на Севастополь в минувшее воскресенье погибли четыре человека, включая двух детей, пострадали 153 человека, 79 были госпитализированы. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.