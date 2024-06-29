Глава Севастополя сообщил, что в больницах остаются 23 человека после атаки 23 июня

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В больницах Севастополя остаются 20 взрослых и трое детей, пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на город в минувшее воскресенье, следует из информации, опубликованной губернатором Михаилом Развожаевым.

"На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 23 пациента, в том числе 3 детей", - написал он в своем телеграм-канале.

Накануне Развожаев сообщал, что в больницах находились 33 пострадавших, включая семь детей.

В результате атаки ВСУ с применением американских ракет на Севастополь 23 июня погибли четыре человека, в том числе двое детей. Пострадали 153 человека, 79 были госпитализированы. На лечение в клиники Москвы эвакуированы 22 человека - 10 взрослых и 12 детей.

В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.