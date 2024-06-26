Служба финуполномоченного инициирует разработку специальной главы в ГПК РФ о ее деятельности

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Служба финуполномоченного инициирует разработку специальной главы в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) РФ, которая расширила бы ее права и устранила сложившуюся коллизию, основанную на разных порядках пересмотра дел в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Об этом сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин на юридическом форуме в Санкт-Петербурге в среду .

"Мы видим, что решения Службы финансового уполномоченного обжалуются (не потребителем, потому что там другая технология), но финансовыми организациями. Это оказалось не совсем урегулировано с точки зрения процессуальных последствий", - сказал он.

В развитие темы финансовый уполномоченный Денис Новак мотивировал необходимость расширения компетенций службы, отметив, что может быть создан "механизм, похожий на право пересмотра спора по вновь открывшимся обстоятельствам". "Мы предложили назвать это пересмотром по вновь выявленным обстоятельствам и вновь представленным доказательствам", - сказал он. В настоящее время права на пересмотр спора силами самой службы нет.

"Служба как работающий институт восстановления прав потребителей на финансовом рынке уже заняла свое место. Логично, если в Гражданском процессуальном кодексе РФ появится отдельная специальная глава, которая регулирует особенности рассмотрения таких дел финуполномоченными в досудебном порядке", - заявил Новак.

Это значит, что "весь корпус доказательств, которые есть, обстоятельств, которые предстоит рассмотреть, нужно, чтобы рассмотрел сначала финансовый уполномоченный, и уже если потом по решению, которое на этом основывалось, если с ним сторона не согласна, вот тогда надо уже идти в суд", описал он последовательность действий.

В настоящее время, "если финансовая организация обращается в суд и обжалует решение финансового уполномоченного, это происходит в порядке гражданского судопроизводства, в порядке искового судопроизводства, но, тем не менее, и ответчиком мы не являемся, а являемся заинтересованным лицом. Такой своеобразный и неурегулированный Гражданским процессуальным кодексом механизм", продолжил Новак.

"Львиная доля обжалований решений финуполномоченных в судах, а также новых исков потребителей связана не с несогласием по каким-то правовым вопросам. Но речь идет, как правило, о представлении в суде либо новых доказательств, либо о назначении другой экспертизы судом", - пояснил он.

"Финансовому уполномоченному часть доказательств предоставили, а часть придержали либо забыли о них, а потом в суде они появляются либо в заявлении об обжаловании нашего решения со стороны финансовой организации (вдруг она достает какие-то еще доказательства, что, например, уже заплатила часть денежных средств). Либо потребитель тоже достает какие-то новые доказательства, которые мы не видели и, естественно, не могли их принять во внимание, и решение наше, конечно, их не учитывает", - детализировал Новак.

По его словам, еще одно существенное предложение службы связано другой новацией - с изменением порядка предоставления экспертизы и оспаривания ее результатов (что важно, например, для споров по автострахованию, на которые приходится 70% всех обращений потребителей в службу - ИФ).

Излишество экспертиз как проблема

Как пояснил в ходе дискуссии вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов, "в настоящее время потребитель (или цессионер как его представитель) может обратиться в суд просто потому, что не согласен с экспертизой, проведенной службой финуполномоченного. Он также не согласен с экспертизой страховщика, настаивает на другой экспертизе – суда, просто потому, что не согласен с суммой страховой выплаты и рассчитывает ее увеличить. Такой подход необоснованно увеличивает затраты на экспертизу".

По словам Ефремова, cтраховое сообщество поддерживает инициативы службы в отношении введения этапа пересмотра дела в рамках самой службы, поддерживает и другой к использованию экспертизы в рамках споров.

Новый разработанный службой финуполномоченного подход по экспертизе был представлен Новаком на форуме: "Думаем, что просто несогласие с результатами судебной экспертизы, которую делают у нас квалифицированные специалисты, не должно быть основанием для требования проведения иной экспертизы судом. Это несогласие должно было мотивированным, обоснованным. Несогласная сторона должна представить рецензию на эту экспертизу. Рецензию будет составлять обладающее квалификацией лицо. И уже если эта рецензия устанавливает, если обнаружатся какие-то пороки в существующей уже экспертизе, той, которая была проведена по назначению финансового уполномоченного, тогда бы уже назначалась бы судебная экспертиза".

Представитель службы полагает, что такая новация "существенно сократит количество необоснованных пересмотров решений финуполномоченных в судах при сохранении права сторон на судебную защиту".

Практика пересмотра решений финуполномоченных в судах затягивает исход дела, противоречит принципу, заложенному при создании службы, считает Новак. Для потребителей рассмотрение споров в досудебном порядке должно происходить "быстро, бесплатно и справедливо", подчеркнул он.