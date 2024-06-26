Пять белгородских сел атакованы дронами ВСУ, есть пострадавший

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дронов ВСУ на села Новая Таволжанка и Муром Шебекинского городского округа, Богун-Городок Борисовского района, Безымено Грайворонского городского округа и Колотиловка Краснояружского района, пострадал мужчина.

"ВСУ с помощью дронов атаковали два населенных пункта Шебекинского городского округа. В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

В Новой Таволжанке также посечены фасад и надворная постройка в частном домовладении, добавил Гладков.

Беспилотники атаковали и село Муром. "Один FPV-дрон взорвался возле коммерческого объекта, в здании осколками посечен фасад. В результате второй атаки поврежден инфраструктурный объект связи. Третий беспилотник упал и сдетонировал рядом с частным домовладением, в результате чего в доме выбило окна, посекло фасад и линию электропередачи", - сообщил глава региона.

"В селе Богун-Городок Борисовского района беспилотник сбросил взрывное устройство на нежилой дом - выбиты окна, повреждены кровля и фасад", - проинформировал он.

Кроме того, по данным губернатора, в селе Безымено беспилотник сбросил боеприпас, в результате чего был поврежден фасад многоквартирного дома, в одной из квартир выбило окно и посекло балкон.

"В селе Колотиловка Краснояружского района FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домовладением - посечены фасад дома и забор, в летней кухне выбиты окна", - добавил Гладков.