Дроны ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинской атаке поселка Казачок и села Демидовка, пострадавших нет.

"Под очередную атаку дронов попали несколько населенных пунктов Белгородской области. Пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Гладков уточнил, что в поселке Казачок Грайворонского городского округа в результате взрыва после атаки беспилотника полностью сгорел нежилой дом. В селе Демидовка Краснояружского района в результате сброса взрывного устройства с дрона повреждено домохозяйство.