Около 10 тыс. недавно ставших гражданами РФ иностранцев отправлены в зону СВО

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о выявлении более 30 тыс. иностранцев, недавно получивших гражданство России и не вставших на воинский учет, из них около 10 тыс. человек отправлены в зону СВО.

"Мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и, в случае необходимости, принять участие в специальной военной операции", - сказал Бастрыкин в четверг, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, следователи "более 30 тыс. (человек) уже отловили таких получивших гражданство, но не желающих встать на воинский учет, поставили на учет".

"Уже порядка 10 тыс. из них отправлены в зону специальной военной операции", - сказал председатель СК.