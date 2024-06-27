Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 19:27

Около 10 тыс. недавно ставших гражданами РФ иностранцев отправлены в зону СВО

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о выявлении более 30 тыс. иностранцев, недавно получивших гражданство России и не вставших на воинский учет, из них около 10 тыс. человек отправлены в зону СВО.

"Мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и, в случае необходимости, принять участие в специальной военной операции", - сказал Бастрыкин в четверг, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, следователи "более 30 тыс. (человек) уже отловили таких получивших гражданство, но не желающих встать на воинский учет, поставили на учет".

"Уже порядка 10 тыс. из них отправлены в зону специальной военной операции", - сказал председатель СК.

Александр Бастрыкин СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава СКР заявил о необходимости изменения миграционной политики в России

Глава СКР заявил о необходимости изменения миграционной политики в России

Тела двух человек обнаружены на месте схода поезда с рельсов в Коми

Тела двух человек обнаружены на месте схода поезда с рельсов в Коми

Под опрокинувшимся вагоном поезда Воркута-Новороссийск обнаружено тело мужчины

Под опрокинувшимся вагоном поезда Воркута-Новороссийск обнаружено тело мужчины

Силы ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Московской областью и четыре над Тверской

Россия рассматривает понижение уровня дипотношений со странами Запада

Колокольцев на встрече с замгенсека ООН заявил о попытках Запада исключить РФ из Интерпола

Колокольцев на встрече с замгенсека ООН заявил о попытках Запада исключить РФ из Интерпола

Пять белгородских сел атакованы дронами ВСУ, есть пострадавший

Президент РФ заявил о необходимости внедрения на флоте систем обнаружения угроз

Путин заявил, что российский флот получит в 2024 году более 40 кораблей

Путин заявил, что российский флот получит в 2024 году более 40 кораблей

Все пассажиры сошедшего с рельсов в Коми поезда эвакуированы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });