Что произошло за день: четверг, 27 июня

Погибшие в результате схода поезда с рельсов в Коми, заявление Бастрыкина о миграционной политике

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Три человека погибли в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Коми. В числе жертв - 16-летняя девочка. В больницах находятся 11 пострадавших.

- Система ПВО будет усилена в Севастополе. Будет работать усовершенствованная система объявления ракетной опасности, включающая оповещение о применении баллистических ракет, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

- Десять тысяч мигрантов, недавно получивших гражданство РФ, отправлены в зону СВО, заявил Бастрыкин. По словам председателя СКР, всего было выявлено 30 тысяч новых граждан, которые не встали на воинский учет. Он сказал о необходимости изменить миграционную политику и подчеркнул, что при привлечении мигрантов к работе необходимой руководствоваться вопросами нацбезопасности.

- ЦБ в июле начнет пилот по обмену информацией с операторами связи о номерах, связанных с мошенническими операциями.

- В Абхазии арестованы трое участников перестрелки у КПП "Псоу" 23 июня. Еще четырем подозреваемым мера пресечения будет избрана 28 июня. По данным следствия, группа людей на машине открыла стрельбу из автомата Калашникова, в результате один человек скончался, еще три человека пострадали.

- Иллюстрация для обложки первой книги про Гарри Поттера продана за $1,9 млн на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке - это рекорд для предметов, связанных со вселенной.