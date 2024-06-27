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ЦБ предложил ввести период охлаждения для зачисления средств на токенизированные карты

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Банк России предлагает ввести двухдневный период охлаждения для зачисления средств на новые токенизированные банковские карты в рамках борьбы с мошенничеством, заявил в четверг директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на XII Петербургском международном юридическом форуме.

Токенизация - это процесс замены данных банковской карты, например, её номера и срока действия, на уникальный цифровой идентификатор - токен. Она позволяет расширить возможности бесконтактных платежей и снижает риск кражи персональных данных при транзакциях.

"Злоумышленники активно используют данный вид мошенничества, когда предлагают на своем телефоне токенизировать карту. Люди, соответственно, на эту историю клюют, токенизируют карты. Дальше по тем реквизитам, которые прикладывают, с использованием банкоматов переводят деньги на те счета, которые находятся под контролем злоумышленников, и фактически теряют свои денежные средства", - сказал Уваров.

"Мы предлагаем ввести определенный период охлаждения на новые токенизированные карты. Но здесь речь идет о получении информации банками. Такая информация сосредоточена в Национальной системе платежных карт. Мы с коллегами в настоящий момент занимаемся тем, чтобы предоставлять такую информацию банкам", - добавил он.

Получив необходимую информацию о сроке токенизации карты, банки смогут донастраивать свои риск-модели и принимать решения о необходимости введения ограничений по времени зачисления средств или по максимальным суммам внесения, пояснил Уваров журналистам.

"Кому-то это не нужно, с точки зрения объемов денег, кто-то, наоборот, хочет установить определенные пороги, которые позволят отсекать мошеннические операции. Поэтому эта история в процессе, мы с отраслью обсуждаем, я думаю, что в ближайшее время у нас будут уже понятные перспективы того, как этот процесс будет реализован", - сказал директор департамента ЦБ.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.

Банк России Вадим Уваров НСПК ЦБ РФ
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