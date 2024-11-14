Для зачисления более 50 тысяч рублей на токенизированные карты введут 2 дня "охлаждения"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Банки должны будут ограничить внесение наличных на счет через токенизированные (цифровые) карты на сумму более 50 тысяч рублей в течение 48 часов с момента выпуска такой карты, говорится в подготовленном Минфином законопроекте, который также вводит период охлаждения по потребительским кредитам и займам.

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с текстом проекта.

Такой способ является основным каналом перечисления денежных средств злоумышленникам, отмечается в пояснительной записке к проекту. Изменения в закон позволят банкам получать от "Национальной системы платежных карт" (НСПК) данные о платежных картах, в том числе токенизированных, также иных электронных средствах платежа (ЭСП), выпущенных в электронном виде, посредством передачи им технического протокола, содержащего информацию о наличии факторов риска компрометации данных ЭСП, в порядке и сроки, предусмотренные правилами НСПК.

Также при наличии признаков того, что клиент банка находится под влиянием мошенников, планируется ограничить выдачу денежных средств клиента в течение двух дней через банкоматы (до 50 тысяч рублей) и кассы кредитных организаций (до 200 тысяч рублей).

Законопроект содержит ранее опубликованные предложения ЦБ по введению обязательного периода охлаждения длиной в 4 часа для потребкредитов на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, а для кредитов, превышающих такой порог - 48 часов. Период охлаждения планируется не применять к для кредитов на сумму меньше 50 тысяч рублей, к ипотечным и автокредитам (если деньги зачисляются сразу на счета автодилеров), а также к образовательным кредитам с участием государства. Микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны зачислять заемные средства на счет, если сведения о заемщике и получателе денег совпадают.

Кредитный антифрод нацелен на борьбу с мошенническими схемами по краже денежных средств с использованием методов социальной инженерии, из-за применения которых граждане под влиянием угроз, обмана и вследствие злоупотребления доверием не только остаются без собственных средств, но и неосознанно, без добровольного согласия подпадают под долговую нагрузку, и как следствие, в финансовую зависимость от кредиторов, которые в свою очередь зачастую заинтересованы в выдаче большого объема кредитов (займов), отмечается в пояснительной записке к проекту.

Кредитные организации обязаны будут регистрировать факт обращения за потребкредитом, одобрения такого обращения, заключения договора о потребкредите передачи заемщику денежных средств по договору потребительского кредита, отказа заявителю в заключении договора потребительского кредита с указанием времени соответствующего факта с точностью до секунды и обеспечивать хранение всей информации о таком факте в течение семи лет с даты его регистрации. Регистрация должна проходить в срок не позднее десяти минут. Также закрепляется обязанность кредитной организации уведомить заемщика в случае выявления признаков заключения договора потребительского кредита без добровольного согласия, установленных Банком России.

Обмен данными с БКИ и ЦБ

Проект предусматривает требования об обмене информацией между кредиторами и бюро кредитных историй практически в онлайн-режиме. В рамках такого обмена кредитор будет обязан в онлайн-режиме передавать (запрашивать) и учитывать определенный перечень информации из всех квалифицированных бюро кредитных историй.

Законопроектом также предлагается предоставить МФО доступ к базе данных ЦБ о случаях и попытках переводов средств без согласия клиентов, которая формируется на основе данных банков и операторов платежных систем. Если клиент сообщал об обмане, то данные о получателе средств (например, номер счета или другие реквизиты мошенника) попадут в базу регулятора.

Операторы по переводу денежных средств обязаны будут отказать в заключении договора об использовании электронного средства платежа в случае, если информация о человеке есть в базе данных Банка России о подозрительных счетах. При этом оператор по переводу денежных средств обязан незамедлительно уведомить клиента об отказе в заключении договора об использовании электронного средства платежа с указанием причины такого отказа.