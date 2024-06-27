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Прогрессивную шкалу налогов при доходе более 200 тыс. руб. сочли справедливой 78% россиян

По данным ВЦИОМ, об одобрении правительством этих предложений знают 58% респондентов, впервые слышат об этом 42%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Более трех четвертей россиян (78%) считают справедливым введение прогрессивной шкалы налогообложения для физических лиц, чей ежемесячный доход превышает 200 тысяч рублей, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в четверг на его сайте.

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Противоположной точки зрения придерживаются 13% участников опроса, 9% затруднились определить свою позицию.

Правительство РФ ранее одобрило предложения Минфина об изменениях в налоговой системе, среди которых введение прогрессивного налогообложения.

Что касается информированности граждан об одобрении этих предложений, то по данным ВЦИОМ, знают об этом 58% респондентов, впервые слышат об этом 42%.

Телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 и 15 июня среди 1600 респондентов по заказу Экспертного института социальных исследований.

ВЦИОМ
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