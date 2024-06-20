Законопроект о совершенствовании налоговой системы РФ принят в I чтении

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании налоговой системы, поправки включают в себя повышение с 1 января 2025 г. налога на прибыль с 20% до 25%, рост ряда рентных налогов и введение дифференцированного НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного гражданином дохода.

Документ (N639663-8) правительство внесло в парламент 3 июня.

Налоговые поправки оцениваются в 2,6 трлн руб. дополнительных доходов федерального бюджета в 2025 г.

В соответствии с поправками, налоговая ставка НДФЛ для доходов до 2,4 млн руб. в год остается на уровне 13%, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. - 312 тыс. руб. (уплата НДФЛ по ставке 13% с суммы 2,4 млн руб.) и 15% в части превышения 2,4 млн руб.; для доходов от 5 млн до 20 млн руб. - 702 тыс. руб. и 18% от превышения 5 млн руб.; для доходов от 20 млн до 50 млн руб. - 3,402 млн руб. и 20% от превышения 20 млн руб.; более 50 млн руб. - 9,402 млн руб. и 22% в части превышения порога дохода.

Увеличение ставки налога на прибыль с 20% до 25%, с учетом вычетов, принесет в бюджетную систему в 2025 г. дополнительно 1,6 трлн руб., за 2025-2027 гг. - порядка 5 трлн руб. Прогрессивная шкала НДФЛ оценивается в 2025 г. в 533 млрд руб. допдоходов, а в 2025-2027 гг. с учетом изменения параметров стандартных налоговых вычетов - в 1,4 трлн руб.

Дополнительные поступления акцизов при введении акциза на никотиновое сырье и бестабачные никотинсодержащие смеси для нагревания в 2025 г. ожидаются на уровне 50 млрд руб., за 2025-2027 годы - 156 млрд руб.

Поступления акцизов на природный газ, приобретенный для производства аммиака, оцениваются в размере порядка 43,4 млрд руб. в год, за 2025-2027 гг. поступления прогнозируются в сумме 130 млрд руб.

Признание подакцизными товарами спиртосодержащих лекарственных препаратов, не включенных в соответствующий перечень, и фармацевтической субстанции спирта принесет порядка 20 млрд руб. допдоходов в год, за 2025-2027 гг. - 63 млрд руб.

Повышение порогов для применения УСН, а также признание налогоплательщиков, применяющих "упрощенку", налогоплательщиками НДС, даст дополнительно 348 млрд руб. в 2025 г., в 2025-2027 гг. - порядка 1,1 трлн руб.

Увеличение уровня изъятия природной ренты при добыче железной руды с 4,8% до 6,7% приведет к дополнительным поступлениям в бюджетную систему порядка 23,1 млрд руб. ежегодно. В целом за 2025-2027 гг. ожидается, что данная мера принесет бюджету 70 млрд руб.

Увеличение рентного коэффициента Крента при добыче калийных солей до 8,8, а при добыче апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд - до 15,5 оценивается в размере 10,3 млрд руб. и 14,3 млрд руб. в год допдоходов в бюджетную систему, за три года - 31 млрд руб. и 44 млрд руб. соответственно.

Увеличение НДПИ при добыче алмазов и золота оценивается в 2,1 млрд руб. и 25,5 млрд руб. в год, за трехлетний период - 6,5 млрд руб. и 77 млрд руб. соответственно. Рост ставок НДПИ при добыче апатит-штафелитовых, апатит-магнетитовых и маложелезистых апатитовых руд позволит дополнительно получить в бюджеты 600 млн руб. в год, или 2 млрд руб. за 2025-2027 гг.

Увеличение НДПИ с одновременным отказом от взимания с 1 января 2025 г. "курсовой" экспортной пошлины не приведет к снижению прибыли компаний и, соответственно, к потерям бюджетов регионов по налогу на прибыль организаций, отмечается в документах.

Переход на уплату госпошлины за регистрацию прав собственности на недвижимое имущество (включая землю) от фиксированного размера к проценту от цены сделки принесет в бюджетную систему около 16 млрд руб. в 2025 г. и порядка 50 млрд руб. в 2025-2027 гг.

Предполагается, что поправки ко второму чтению поступят в комитет Госдумы по бюджету до 28 июня.