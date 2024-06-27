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"Точка" предупредила о сбое в работе сервисов, в том числе интернет-банка

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Банк "Точка" предупредил о сбое в работе сервисов.

"Сегодня у нас случился технический сбой. Из-за него перестали работать многие сервисы "Точки". Проблема произошла на стороне одного из внешних центров обработки данных", - говорится в сообщении "Точки" в Telegram-канале.

Сбой наблюдается в интернет-банке и на сайте сервиса для предпринимателей.

"Прямо сейчас все наши силы брошены на решение этой проблемы. Понимаем, что для вас важна каждая минута, поэтому мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить доступы к сервисам", - отметил банк.

Точка
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