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План Петербурга по инвестициям до 2030 года составляет 10 трлн руб.

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Порядка 10 трлн руб. планируется вложить в экономику и инфраструктуру Петербурга до 2030 года, сообщил в четверг губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Сейчас план Петербурга по инвестициям до 2030 года составляет порядка 10 трлн рублей. Это с учетом всех подписанных соглашений, заявленных и реализуемых проектов, ранее взятых обязательств и расходов развития городского бюджета. Но это не предел. У города большой потенциал, потому что мы делаем ставку, прежде всего, на высокотехнологичные производства", - сказал Беглов, выступая в программе "Петербург. Новый взгляд" на канале 78.

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Он сообщил, что Петербург прежде никогда не получал столько инвестиций одновременно.

По его словам, флагманские проекты Петербурга - это "Кронштадт - остров фортов", Широтная магистраль, Технологическая долина и Высокоскоростная железнодорожная магистраль.

Губернатор напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме в июне было заключено 27 соглашений на сумму 1 трлн 227 млрд рублей.

Александр Беглов Кронштадт Петербург
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