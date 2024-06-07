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Петербург заключил на ПМЭФ соглашений на 1,2 трлн рублей

Петербург заключил на ПМЭФ соглашений на 1,2 трлн рублей
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пакет соглашений Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме превысил 1,2 трлн рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с президентом Владимиром Путиным в пятницу.

"Мы заключили соглашений на 1 трлн 227 млрд рублей. Успех большой - не только у нас, но и у других регионов", - сказал Беглов, поблагодарив Путина за поддержку северной столицы.

Путин обратил внимание, что благодарность должна быть адресована первому мэру Петербурга Анатолию Собчаку.

"Он был инициатором создания Петербургского экономического форума и первым его организатором. Мы только помогали ему тогда сделать эти первые шаги" , - сказал Путин. Теперь, добавил президент, форум превратился в востребованную и нужную площадку.

XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.

Александр Беглов Петербург ПМЭФ Владимир Путин
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