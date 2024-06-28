Генпрокурор РФ прибыл с визитом в Хабаровск

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Хабаровск, передает корреспондент "Интерфакса".

В ходе визита Краснов проведет личный прием граждан и представителей бизнес-сообщества региона.

Свой визит Краснов начал с посещения мемориального комплекса на площади Славы, где возложил венок к Вечному огню у Памятной стены героям Великой Отечественной войны и почтил память воинов-дальневосточников, погибших в локальных войнах и военных конфликтах.