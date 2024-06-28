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Военные прокуроры выяснят причины волокиты со страховыми выплатами участникам СВО

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что волокита при выплатах страховки участникам специальной военной операции недопустима.

"Главный военный прокурор разберется в причинах волокиты со стороны органов военного управления и примет самые жесткие меры. Я поручил мне лично доложить, и я приму самые жесткие меры в ближайшее время", - сказал Краснов в ходе личного приема граждан в Хабаровске.

По его словам, волокита и бюрократия в вопросах соблюдения прав участников СВО недопустимы.

Краснов поручил прокурору края комплексно проверить исполнение законодательства при оказании мер поддержки как обратившимся на прием, так и иным гражданам этой категории.

Игорь Краснов Хабаровск РФ
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