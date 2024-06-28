В Тамбовской области горит нефтебаза после попадания БПЛА

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Тамбовской области беспилотник атаковал нефтебазу. В результате начался пожар, сообщил глава региона Максим Егоров.

"Сегодня в 04:35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу. В результате образовалось небольшое возгорание. В настоящее время пожар локализован", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что девять беспилотников сбили ночью над Смоленской областью при попытке атаковать военный объект.