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Что случилось этой ночью: пятница, 28 июня

Лидеры стран ЕС согласовали кандидатуры на высшие посты, Байден и Трамп провели предвыборные дебаты, Минобороны заявило об опасности прямой конфронтации НАТО с РФ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лидеры стран ЕС согласовали назначение экс-премьера Португалии Антониу Кошты на пост председателя Евросовета и выдвинули Урсулу фон дер Ляйен кандидатом в председатели Еврокомиссии на второй срок. Они также предложили кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

- Первые предвыборные дебаты между Байденом и Трампом состоялись в студии телеканала CNN в Атланте. Трамп заявил о том, что из-за правления Байдена США потеряли уважение в мире. Выдвинутые РФ условия урегулирования ситуации на Украине он назвал неприемлемыми, но при этом заверил, что в случае избрания президентом сможет быстро урегулировать кризис. Он также пообещал признать результаты выборов вне зависимости от победителя. Байден усомнился в этом и напомнил, что после проигрыша в 2020 г. Трамп "подавал апелляции в судах по всей стране".

- Минобороны заявило о возросшей интенсивности полетов стратегических беспилотников США над акваторией Черного моря. Они ведут разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому ВСУ. Министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу "принять меры оперативного реагирования на провокации".

- Девять беспилотников сбили над Смоленской областью при попытке атаковать военный объект. В Тамбовской области в результате попадания БПЛА загорелась нефтебаза.

- Объявленную в международный розыск россиянку экстрадировали в РФ из Бразилии, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В России ее обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.

- США возобновят поставки Израилю 500-фунтовых авиабомб, приостановленные в апреле из-за опасений по поводу военной операции в Рафахе, сообщило Axios со ссылкой на осведомленные источники.

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