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Военные РФ сообщили о 17 нанесенных за неделю групповых ударах по объектам ВСУ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В течение недели российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Украины, военным аэродромам и другим целям ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"С 22 по 28 июня Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, логистические центры накопления вооружения, переданного ВСУ западными странами, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", - сказали в Минобороны РФ.

Там отметили, что также поражались пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Группировка войск "Север" в течение недели продвигалась в глубину обороны украинской армии на территории Харьковской области, сообщило также министерство обороны РФ.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трех соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также трех бригад теробороны. Потери противника составили до 1560 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин и 43 автомобиля", - сказано в сообщении.

"Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой народной республики (ДНР) и заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ", - отметило ведомство.

Российские военные за неделю в зоне специальной военной операции на Украине сбили 589 дронов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, а также уничтожили шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS и одну установку MLRS, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 589 беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, восемь зенитных управляемых ракет Patriot производства США, противорадиолокационная ракета HARM производства США, а также 61 реактивный снаряд HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Ольха", - говорится в сообщении.

По словам военных, за неделю уничтожены шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, одна пусковая установка М270 MLRS, "одна транспортно-заряжающая машина вместе с иностранными специалистами, обеспечивавшими их применение, а также три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18".

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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