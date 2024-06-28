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Сбербанк открыл первые полноформатные офисы в ЛНР и ДНР

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сбер открыл первые четыре стандартных полноформатных офиса в ЛНР и ДНР, сообщила пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка.

Офисы находятся в Донецке, Луганске и Красном Луче. Все они работают с розничными клиентами, а отделения в Луганске и Донецке обслуживают и юридических лиц. В ближайшее время с бизнесом начнет работать также офис в Красном Луче.

"Наши первые точки обслуживания в новых регионах открылись всего пару дней назад, но за это время мы обслужили уже более 3 тыс. человек и оказали более 5 тыс. услуг", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

Предпринимателям стали доступны бизнес-карты, кредитные продукты (в том числе льготные), эквайринг, расчетно-кассовое обслуживание, регистрация бизнеса, открытие счетов и т. д. Жители смогут оформить льготную ипотеку для покупки готового или строящегося жилья в ДНР и ЛНР.

Как сообщил председатель Юго-Западного Сбербанка Анатолий Песенников, в отделениях банка клиенты смогут оформить дебетовые и кредитные карты, ипотечный или потребительский кредит, страховые услуги, открыть вклад, обменять валюту.

"Отделения также оснащены банкоматными зонами", - добавил Песенников, слова которого также приводятся в сообщении.

Отмечается, что открытие стандартных полноформатных офисов завершает подготовительный этап вхождения банка в новые территории, в рамках которого уже были установлены и запущены первые 73 банкомата, открыто 26 офисов в МФЦ и на площадках других партнеров, а также развернута группа мобильных "офисов на колесах" из 16 специально разработанных и оборудованных микроавтобусов.

Как сообщалось ранее, в июне Сбербанк открыл первые партнерские и мобильные офисы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Всего в новых регионах начали работать 42 точки присутствия банка.

ДНР ЛНР Сбербанк Луганск Донецк
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